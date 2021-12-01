На море взимку: Жасмін Тукс позувала в купальнику та показала пляжні кадри

На море взимку: Жасмін Тукс позувала в купальнику та показала пляжні кадри

Різдвяні свята ще не настали, а деякі зірки вже полетіли відпочивати.

30-річна модель та екс-ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс, яка нещодавно вийшла заміж і показувала шанувальникам барвисті фотографії зі свого весілля, тепер опублікувала знімки з відпочинку.

Жасмін Тукс / Instagram Жасмін Тукс

Жасмін ніяк не стала підписувати кадри, на яких заскочена сама, а також природа навколо неї. На одному з фото Тукс робить селфі в дзеркалі, одягнена вона в нюдовий муцільний купальник і толстовку.

Жасмін Тукс / Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / Instagram Жасмін Тукс

Також модель зробила кілька фото на тлі пальм на вулиці. А також сфотографувалася у плетеній гойдалці-коконі. Одягнена дівчина була в короткий помаранчевий топ та панаму, а також була із чорними сонцезахисними окулярами на обличчі.

Жасмін Тукс / Instagram Жасмін Тукс

Але найромантичнішим було фото із чоловіком Хуаном Борреро, зроблено воно було на пляжі на заході сонця.

Жасмін Тукс із чоловіком / Instagram Жасмін Тукс

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