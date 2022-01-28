На морській прогулянці: британська телезірка у крихітному бікіні похизувалася пишним бюстом

Глоя Феррі розбурхала уяву фоловерів гарячим фото у купальнику.
Зірка реалітішоу "Джорді Шор" та телеведуча — Глоя Феррі — опублікувала в Instagram нову гарячу світлину.
Красуня показала знімок із вечірньої прогулянки на надувному човні морем. На Глої було крихітне чорне бікіні з фірмовим принтом Louis Vuitton. Ліф ледве прикривав її великі пишні груди. Здавалося, що ще трішки і вони випадуть із купальника.
Феррі також похизувалася тонкою талією. Дівчина - у чудовій фізичній формі. А, щоб мати такий вигляд, телезірка регулярно ходить до спортзалу займатися.
Раніше вона продемонструвала сексуальні форми у леопардовому купальнику.
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