На морській прогулянці: британська телезірка у крихітному бікіні похизувалася пишним бюстом

На морській прогулянці: британська телезірка у крихітному бікіні похизувалася пишним бюстом

Глоя Феррі розбурхала уяву фоловерів гарячим фото у купальнику.

Зірка реалітішоу "Джорді Шор" та телеведуча — Глоя Феррі — опублікувала в Instagram нову гарячу світлину.

Красуня показала знімок із вечірньої прогулянки на надувному човні морем. На Глої було крихітне чорне бікіні з фірмовим принтом Louis Vuitton. Ліф ледве прикривав її великі пишні груди. Здавалося, що ще трішки і вони випадуть із купальника.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Феррі також похизувалася тонкою талією. Дівчина - у чудовій фізичній формі. А, щоб мати такий вигляд, телезірка регулярно ходить до спортзалу займатися.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Раніше вона продемонструвала сексуальні форми у леопардовому купальнику.

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