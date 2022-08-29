На надувних матрацах у вигляді лебедів: Кейт Бекінсейл з кішкою поплавала в басейні

49-річна британська актриса любить дивувати своїми публікаціями з різними тваринами.
Кейт Бекінсейл дуже любить тварин і буквально тиждень тому показувала, як займалася йогою в оточенні кіз. Йога з козами — дуже популярний фітнес-напрямок у США ще з 2018 року.
Одна з кішок Кейт стала популярною ще під час першої хвилі карантину, пов'язаного із поширенням COVID-19. Тоді зірка знімала з нею смішні відео, чим дуже веселила своїх фоловерів. А цього разу акторка вирішила поплавати з кішкою у басейні на надувних матрацах у вигляді білих лебедів. Схоже, тварина була не проти такого відпочинку.
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Для фото і відео Бекінсейл позувала в рожевому бікіні та в сонцезахисних окулярах.
Нагадаємо, раніше 49-річна Кейт Бекінсейл показувала свою розкішну фігуру в салатовому бікіні.
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