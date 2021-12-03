"На нашу сім'ю йшли образи": учасник "Холостячки" Максим Тарапата поділився своїми переживаннями

Тарапата опублікував нове фото і написав під ним довгий пост про хейт в бік його сім'ї та Злати.

Минулого, десятого, випуску реалітішоу "Холостячка" його головна героїня Злата Огнєвіч несподівано для всіх попрощалася з Максимом Тарапатою, якого більшість вважали фаворитом. Але, як кажуть, серцю не накажеш. Співачка зізналася, що не зможе Максиму (який найбільше відверто і постійно зізнавався їй у своїх почуттях) відповісти взаємністю.

Після проєкту Тарапата вирішив поділитися своїми роздумами та переживаннями, які викликані негативними коментарями про його сім'ю, після того, як в ефірі показали знайомство Злати з його близькими.

Максим Тарапата/Instagram Максима Тарапати

"Все-таки розповім... Довго думав, чи варто розповідати цю історію... Але надто довго вона крутиться в голові! Моя мама дуже переживала, коли на нашу родину йшли образи... Адже, як тільки не називали... Маму прибиральницею та утримачкою, сестру неадекватною. Декілька днів вона плакала... Це, мабуть, задівало мене найбільше!

І, головне, вона не розуміла чому? Адже на екранах сім'ю бачили близько 30 хвилин, за які встигли навішати ярликів на кілька життів!" – розповів Максим.

Чоловіка також зачепило те, що негативно у коментарях відгукуються і про Злату. Це ті, які не погодилися з її рішенням – відправити Тарапату додому.

"Зараз же я бачу, навіть у себе в коментарях, скільки всього говорять про Злату, що дуже часто виходить за будь-які рамки. За що і навіщо? Адже вона, як і кожен з нас, проживає своє життя, як відчуває і як бачить краще насамперед для себе, а також для своїх близьких. Вона глибока людина і щира у своїх мотивах та вчинках. Це жорстоко та несправедливо", — поділився Максим.

Максим Тарапата / Instagram Холостяк СТБ

Він також зазначив, що показувати своє життя та відкриватися перед камерами – це непросто.

"Кожен з нас відчиняє двері свого особистого життя на огляд. Свої серця, зрештою. Проживати особисте життя перед камерами ще те "щастя", адже точно знайдеться людина, яка знає, як жити краще і бути щасливішою). Поради, — це наша національна традиція) І в цьому немає нічого поганого, адже такі дискусії можуть бути корисними і служити натхненням для багатьох, але коли доходить до образ...

Я просто хотів, щоб ми всі пам'ятали, і нагадували одне одному, що за екранами телефонів та телевізорів живі люди. Там також є батьки, рідні та близькі, яким може бути дуже боляче! Усім добра", — написав Максим.

Нагадаємо, а вже сьогодні ми дізнаємось, хто з чоловіків підкорив серце Злати Огнєвіч.

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