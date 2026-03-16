На нього не схожі: Девід Бекхем показав своїх двох рідних сестер
Ексфутболіст поділився сімейними кадрами на честь свята.
50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем любить ділиться в Instagram фотографіями з членами своєї сім’ї. Тож на честь Дня матері, який у Великій Британії святкують 15 березня, він опублікував серію сімейних знімків.
Він привітав свою маму Сандру і тещу Джекі Адамс із цим святом та показав фото з ними. «Люблю вас», — написав спортсмен.
Також він опублікував фото зі своїми сестрами — молодшою Джоанн, якій нещодавно виповнилося 44 роки, і старшою Лінн. Цікаво, що вони зовсім не схожі на свого відомого брата.
Зазначимо, що Лінн живе досить приватним життям і не є публічною персоною. Спортсмен ближчий із Джоанн, яка раніше працювала косметологинею і перукаркою, а потім зайнялася бізнесом і запустила сервіс консьєрж-послуг.
