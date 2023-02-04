На одній хвилі: 10 знаменитостей, які обирали червоний колір цього тижня

Цей колір виявився затребуваним на початку лютого, ймовірно, знаменитості теж намагаються скрасити похмурі зимові будні, додавши в них трохи яскравого відтінку.

Цього тижня досить несподівано найпопулярнішим кольором серед знаменитостей став червоний. У цьому кольорі акторки, співачки і королівські особи з'являлися на різних заходах та демонстрували свій хороший смак і сміливий відтінок.

Нижче ми зібрали тих, хто був цього тижня на одній модній хвилі.

Принцеса Уельська

41-річна принцеса обрала червоний штанний костюм від бренду Alexander McQueen, який поєднала з червоними замшевими човниками від Gianvito Rossi та клатчем у тон від Miu Miu.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Джилл Байден

Перша леді США Джилл Байден обрала для зустрічі з королевою Ранією сукню міді від Brandon Maxwell, яку раніше вже неодноразово одягала.

Джилл Байден та королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Памела Андерсон

Голлівудська суперзірка Памела Андерсон вийшла у світ, щоб презентувати публіці свій новий документальний фільм "Памела, історія кохання", у червоній довгій сукні від Naeem Khan.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Королева Соня

Її Величність побувала на відкритті виставки Керролла Данема в Національному музеї в Осло і обрала для свого виходу короткий червоний жакет, який поєднала із чорною спідницею.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Ріта Ора

Британська зірка виступила на благодійному концерті Go Red for Women Red Dress Collection Американської кардіологічної асоціації. На червоній доріжці заходу вона з'явилася у сукні-водолазці від Alaïa.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Королева Камілла

75-річна Камілла зустрілася з військовими, а для свого виходу одягла сукню улюбленого фасону від дизайнерки Фіони Клер Олдрідж, з якою співпрацює вже багато років.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Гелена Бонем Картер

56-річна зірка "Гаррі Поттера" та "Корони" потрапила під приціл фотографів у Лондоні. Того дня на ній була незвичайна тепла картата кофта з каптуром.

Гелена Бонем Картер / Фото: Getty Images

Королева Максима з дочкою

Королева Максима з дочкою Катаріною-Амалією постали у яскравих луках під час їхнього туру. Максима з'явилася в червоному штанному костюмі, а її дочка вдягнулась у червону сорочку.

Королева Максима та принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Ірина Федишин

Ірина Федишин показала підписникам у Instagram макіяж та зачіску, які вона зробила для свого сценічного образу перед виступом у Хмельницькому. На українці була стильна водолазка.

Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Софі Тернер

Акторка Софі Тернер з'явилася на публіці у червоному ансамблі від польського бренду Magda Butrym та туфлях від Manolo Blahnik.

Софі Тернер / Фото: Associated Press

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