На одній хвилі: 10 знаменитостей, які обирали червоний колір цього тижня

Цей колір виявився затребуваним на початку лютого, ймовірно, знаменитості теж намагаються скрасити похмурі зимові будні, додавши в них трохи яскравого відтінку.
Цього тижня досить несподівано найпопулярнішим кольором серед знаменитостей став червоний. У цьому кольорі акторки, співачки і королівські особи з'являлися на різних заходах та демонстрували свій хороший смак і сміливий відтінок.
Нижче ми зібрали тих, хто був цього тижня на одній модній хвилі.
Принцеса Уельська
41-річна принцеса обрала червоний штанний костюм від бренду Alexander McQueen, який поєднала з червоними замшевими човниками від Gianvito Rossi та клатчем у тон від Miu Miu.
Джилл Байден
Перша леді США Джилл Байден обрала для зустрічі з королевою Ранією сукню міді від Brandon Maxwell, яку раніше вже неодноразово одягала.
Памела Андерсон
Голлівудська суперзірка Памела Андерсон вийшла у світ, щоб презентувати публіці свій новий документальний фільм "Памела, історія кохання", у червоній довгій сукні від Naeem Khan.
Королева Соня
Її Величність побувала на відкритті виставки Керролла Данема в Національному музеї в Осло і обрала для свого виходу короткий червоний жакет, який поєднала із чорною спідницею.
Ріта Ора
Британська зірка виступила на благодійному концерті Go Red for Women Red Dress Collection Американської кардіологічної асоціації. На червоній доріжці заходу вона з'явилася у сукні-водолазці від Alaïa.
Королева Камілла
75-річна Камілла зустрілася з військовими, а для свого виходу одягла сукню улюбленого фасону від дизайнерки Фіони Клер Олдрідж, з якою співпрацює вже багато років.
Гелена Бонем Картер
56-річна зірка "Гаррі Поттера" та "Корони" потрапила під приціл фотографів у Лондоні. Того дня на ній була незвичайна тепла картата кофта з каптуром.
Королева Максима з дочкою
Королева Максима з дочкою Катаріною-Амалією постали у яскравих луках під час їхнього туру. Максима з'явилася в червоному штанному костюмі, а її дочка вдягнулась у червону сорочку.
Ірина Федишин
Ірина Федишин показала підписникам у Instagram макіяж та зачіску, які вона зробила для свого сценічного образу перед виступом у Хмельницькому. На українці була стильна водолазка.
Софі Тернер
Акторка Софі Тернер з'явилася на публіці у червоному ансамблі від польського бренду Magda Butrym та туфлях від Manolo Blahnik.
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