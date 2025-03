На одній кухні з Меган Маркл: Гвінет Пелтроу красномовно відповіла чи є між ними ворожнеча

У вівторок засновниця бренду Goop Гвінет Петроу провела сесію запитань та відповідей у Instagram, де її шанувальники могли писати та ставити свої запитання їй. Один із підписників поцікавився у Гвінет, "чи вона розуміє, про що йдеться в соціальних мережах, коли обговорюють її сварку з Меган Маркл?".

На запитання Пелтроу відповіла так: "Я справді взагалі нічого не розумію", а потім перевела камеру на Меган Маркл, яка сиділа поруч із нею за столом, знизувала плечима, поїдаючи шматок пирога, і демонструвала, що теж нічого не розуміє.

Гвінет Пелтроу / Фото: Instagram Гвінет Пелтроу

Нагадаємо, це сталося лише через кілька днів після того, як Гвінет спровокувала чутки про ворожнечу між ними з герцогинею Сассекською, опублікувавши в Instagram відео, на якому акторка готує сніданок у себе вдома, одягнена в піжаму та без макіяжу.

У своєму відео вона використовувала пісню This Will Be (An Everlasting Love) Наталі Коул, яку шанувальники пов'язали з останнім серіалом герцогині на Netflix "З любов'ю, Меган". Ця пісня звучала кілька разів напередодні виходу шоу, що вказувало на можливий натяк із боку Гвінет на Меган.

Меган Маркл / Фото: Instagram Гвінет Пелтроу

Тепер Пелтроу розвінчала чутки про ворожнечу з Меган Маркл, схоже, вони у чудових стосунках.

Нагадаємо, і Меган, і Гвінет поєднує пристрасть до здорового способу життя та кулінарії. Гвінет Пелтроу заснувала неймовірно успішний бренд Goop 2008 року, а Меган оголосила про запуск свого бренду As Ever, який продаватиме різноманітні продукти, які герцогиня рекламує у своєму блогу в Instagram.

Меган Маркл, фото: Netflix

Читайте також: