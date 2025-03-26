На одній кухні з Меган Маркл: Гвінет Пелтроу красномовно відповіла чи є між ними ворожнеча

Про конфлікт між Меган Маркл та Гвінет Пелтроу у соцмережах почали говорити кілька днів тому. І ось голлівудська акторка вирішила розвінчати ці чутки.
У вівторок засновниця бренду Goop Гвінет Петроу провела сесію запитань та відповідей у Instagram, де її шанувальники могли писати та ставити свої запитання їй. Один із підписників поцікавився у Гвінет, "чи вона розуміє, про що йдеться в соціальних мережах, коли обговорюють її сварку з Меган Маркл?".
На запитання Пелтроу відповіла так: "Я справді взагалі нічого не розумію", а потім перевела камеру на Меган Маркл, яка сиділа поруч із нею за столом, знизувала плечима, поїдаючи шматок пирога, і демонструвала, що теж нічого не розуміє.
Нагадаємо, це сталося лише через кілька днів після того, як Гвінет спровокувала чутки про ворожнечу між ними з герцогинею Сассекською, опублікувавши в Instagram відео, на якому акторка готує сніданок у себе вдома, одягнена в піжаму та без макіяжу.
У своєму відео вона використовувала пісню This Will Be (An Everlasting Love) Наталі Коул, яку шанувальники пов'язали з останнім серіалом герцогині на Netflix "З любов'ю, Меган". Ця пісня звучала кілька разів напередодні виходу шоу, що вказувало на можливий натяк із боку Гвінет на Меган.
Тепер Пелтроу розвінчала чутки про ворожнечу з Меган Маркл, схоже, вони у чудових стосунках.
Нагадаємо, і Меган, і Гвінет поєднує пристрасть до здорового способу життя та кулінарії. Гвінет Пелтроу заснувала неймовірно успішний бренд Goop 2008 року, а Меган оголосила про запуск свого бренду As Ever, який продаватиме різноманітні продукти, які герцогиня рекламує у своєму блогу в Instagram.
Читайте також:
- Розкрила секрет: Меган Маркл розповіла, чому її діти люблять їсти овочі
- У сорочці, джинсах та босоніж: Меган Маркл показала свою повсякденний лук
- Її не впізнати: опубліковано фото Меган Маркл зі шкільних часів