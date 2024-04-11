На останніх місяцях вагітності: Дженна Д'юенн у відвертій сукні сходила на вечірку

Артистка веде активний спосіб життя, незважаючи на своє цікаве становище.

43-річна акторка, продюсер і танцівниця Дженна Д'юенн, широко відома публіці завдяки молодіжному фільму "Крок вперед" і як колишня дружина актора Ченнінга Татума, зараз перебуває в очікуванні своєї третьої дитини, але ні в чому не відмовляє і веде активний спосіб життя.

Вона навіть сходила на вечірку, присвячену церемонії вручення нагород Fashion Trust US Awards молодим дизайнерам. Компанію їй склав бойфренд та батько майбутньої дитини – актор Стівен Казі.

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Для появи Дженна вибрала досить сміливу чорну сукню з відвертим декольте, вирізами на животі і пір'ям на подолі і рукавах. Свій образ зірка доповнила довгими сережками з камінням та макіяжем з акцентом на очі.

Дженна Д'юенн і Стівен Казі / Фото: Дженна Д'юенн/Instagram

Нагадаємо, раніше вагітна Дженна Д'юенн позувала повністю оголеною.

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