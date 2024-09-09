На останніх місяцях вагітності: модель Ніна Агдал знялася повністю оголеною

Зірка поділилася відвертою фотографією.
32-річна данська модель та колишня дівчина Леонардо Ді Капріо – Ніна Агдал – поділилася у своєму Instagram відвертими кадрами, на яких вона позує повністю оголеною.
Модель зазнімкована, коли стоїть і сидить на камені біля озера, руками вона прикриває оголені груди. Судячи з підпису під фото, автором знімків виступив її коханий та батько майбутньої дитини – 29-річний блогер, боксер та рестлер Логан Пол.
Про те, що вагітна, Агдал повідомила навесні. Майбутні батьки не стали приховувати і стать дитини, а показали знімки з гендер-паті, з яких стало ясно, що вони чекають на народження доньки.
Нагадаємо, вже будучи вагітною, Ніна Агдал знялася у фотосесії, присвяченій 60-річчю легендарного журналу Sports Illustrated. На глянцевій обкладинці модель з'явилася в ефектному купальнику.
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