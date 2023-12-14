На останніх місяцях вагітності: Сієнна Міллер позувала для глянцю та розкрила стать дитини в інтерв'ю

41-річна актриса Сієнна Міллер стала головною зіркою нового номеру журналу Vogue. Вона зараз перебуває на останніх місяцях вагітності. Батько дитини – її 26-річний бойфренд, актор Олі Грін.

На обкладинці глянцю Сієнна позує в чорному в'язаному светрі та трусах на пляжі, а на її обличчі немає макіяжу. В інтерв'ю журналу Міллер розповіла про свою вагітність, яка виявилася незапланованою, про свої стосунки з 11-річною донькою Марлоу, про закоханість у Гріна та про те, що в неї знову буде дівчинка.

Автором фотографій виступила легендарна Енні Лейбовіц.

Нагадаємо, раніше вагітна Сієнна Міллер відвідала вечірку своєї сестри у Лондоні. На захід вона одягла кілька речей від бренду сестри, зокрема це була біла широка сорочка і довге пальто.

Сієнна Міллер / Фото: Getty Images

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