На останніх місяцях вагітності: стильна Сіара засвітила великий живіт у фешн-зніманні

38-річна американська співачка Сіара та її чоловік — захисник футбольного клубу "Денвер Бронкос" Рассел Вілсон — виховують трьох дітей: 9-річного сина Ф'ючера 6-річну доньку Сієнну та 3-річного сина Вина. Свою чергову — четверту — вагітність зірка теж не приховувала і повідомила про неї у своєму Instagram.

Усю вагітність Сіара веде активний спосіб життя: відвідує матчі чоловіка та світські заходи, записує інтерв'ю та танцювальні відео. Тому не дивно, що на останніх місяцях вагітності співачка з дуже великим животом взяла участь у фешн-зніманні, в якій приміряла стильні луки, кожен з яких неодмінно складався з капелюха з великими крислами і взуття на дуже високих підборах.

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Нагадаємо, раніше співачка Сіара з'явилася серед гостей показу Off-White у Парижі. Зірка одягла на шоу оригінальну сукню у стилі спорт-шик.

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