На останніх тижнях вагітності: екс"ангел" Victoria's Secret Ромі Стридж у білизні показала великий живіт

27-річна нідерландська топмодель та колишній "ангел" Victoria's Secret зовсім скоро вдруге стане мамою.

Ромі Стридж опублікувала в Instagram милу світлину зі своїм чоловіком Лоренсом ван Ліувеном. На ній модель показала фоловерам свою фігуру на останніх тижнях вагітності. Позувала Ромі у бежевій білизні, демонструючи великий живіт.

Ромі Стридж / Фото: Instagram Ромі Стридж

"Якогось дня ми станемо сім'єю з 4 осіб", - підписала вона знімок.

Ще Стридж виклала фото, на якому позує в білій короткій сукні, зверху якої одягла коричневу дублянку-жилет.

Ромі Стридж / Фото: Instagram Ромі Стридж

Нагадаємо, Ромі відвідала благодійну вечірку на Майорці. Там вона постала в обтислій червоній сукні без бретелей і зі спідницею-русалкою. Лук вона доповнила сріблястою сумкою і гламурними туфлями від бренду Mach & Mach.

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