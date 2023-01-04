На островах: фешнблогерка з Німеччини у неоново-лаймовій сукні від українського бренду позувала на пляжі

Німецька фешнблогерка, зірка стрітстайлу та інфлуенсерка Леоні Ганне опублікувала в Instagram знімки зі свого відпочинку на Сейшельських островах.

Леоні Ганне/Instagram Леоні Ганне

Леоні влаштувала імпровізовану фотосесію на пляжі. Для цього вона обрала стильний яскравий лук.

Леоні Ганне/Instagram Леоні Ганне

Леоні Ганне/Instagram Леоні Ганне

На блогерці була напівпрозора плісована неоново-лаймова сукня від українського бренду J’amemme, під яку вона одягла салатовий купальник.

Леоні Ганне/Instagram Леоні Ганне

Леоні Ганне/Instagram Леоні Ганне

Аутфіт Ганне доповнила зеленою сумочкою Fendi Baguette зі стразами. Знаменитість розпустила волосся, зробила макіяж із помаранчево-бежевими тінями і завершила лук металевими масивними сережками.

Леоні Ганне/Instagram Леоні Ганне

Леоні Ганне/Instagram Леоні Ганне

Нагадаємо, у березні минулого року Леоні вийшла у світ в образі у синьо-жовтих кольорах. Блогерка також написала невелике повідомлення у соцмережі, у якому сказала, що солідарна з народом України та розповіла, що бабуся її бойфренда - українка.

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