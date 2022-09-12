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На підборах і в смарагдовому піджаку з квіткою: Гаррі Стайлз у стильному образі Gucci на кінофестивалі

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На підборах і в смарагдовому піджаку з квіткою: Гаррі Стайлз у стильному образі Gucci на кінофестивалі

Гаррі Стайлз / Фото: Getty Images

28-річний співак та актор обрав для свого виходу ефектний лук.

Гаррі Стайлз відвідав міжнародний кінофестиваль у Торонто, де представив фільм "Мій поліцейський", у якому зіграв головну роль.

Актор і далі продовжує підтверджувати свій статус "ікони стилю". Він продемонстрував стильний лук від Gucci.

На Гаррі був смарагдовий піджак, який він одягнув на голе тіло, прикрашений великою квіткою. Верх він скомбінував із салатовими штанями і кремовими чоботами на підборах.

Гаррі Стайлз / © Getty Images
Гаррі Стайлз / Фото: Getty Images

Аутфіт Стайлз доповнила сумкою Gucci Bamboo соковитого трав'яного відтінку, зеленим манікюр і золотими каблучками.

Нагадаємо, минулого місяця папараці заскочили Гаррі Стайлз з Олівією Вайлд на побаченні біля італійського ресторану у Нью-Йорку. Після вечері пара тримавшись за руки залишила заклад, чим підтвердила свої стосунки.

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