На підборах і з рупором у руках: Джіджі Хадід знялася в рекламі Maybelline у Нью-Йорку

Знімання відбувалося в районі Гадсон-Ярдс на Мангеттені.
Американська супермодель Джіджі Хадід потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку під час знімань у новій рекламі для бренду Maybelline, з яким співпрацює вже не перший рік.
Дівчина була одягнена у штани з кишенями піскового кольору, сріблясту кофту джинсову жилетку. Доповнювали незвичайний образ туфлі-човники на підборах та вінілові рукавички.
Волосся моделі уклали на один бік, а також стилісти нового рекламного ролика додали в образ масивні прикраси, поясну сумку та ключницю. Макіяж у Хадіда досить стриманий.
Знімання проводилося на будівництві та модель позувала з рупором у руках.
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