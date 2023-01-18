На підборах і з рупором у руках: Джіджі Хадід знялася в рекламі Maybelline у Нью-Йорку

Американська супермодель Джіджі Хадід потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку під час знімань у новій рекламі для бренду Maybelline, з яким співпрацює вже не перший рік.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Дівчина була одягнена у штани з кишенями піскового кольору, сріблясту кофту джинсову жилетку. Доповнювали незвичайний образ туфлі-човники на підборах та вінілові рукавички.

Волосся моделі уклали на один бік, а також стилісти нового рекламного ролика додали в образ масивні прикраси, поясну сумку та ключницю. Макіяж у Хадіда досить стриманий.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Знімання проводилося на будівництві та модель позувала з рупором у руках.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

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