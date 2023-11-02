Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На підборах та у шкіряних штанях: стильний модельєр Марк Джейкобс під прицілом фотографів

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1014
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На підборах та у шкіряних штанях: стильний модельєр Марк Джейкобс під прицілом фотографів

Марк Джейкобс / Фото: Getty Images

60-річний модельєр мав розкішний та гламурний вигляд.

Марк Джейкобс відвідав вручення премії Innovator Awards журналу WSJ, яке відбулося у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.

Марка помітили фотографи дорогою на захід. Відомий модельєр одягнув чорну водолазку, білий піджак із широкими плечима та шкіряні штани.

Образ Джейкобса доповнили лаковані ботильйони на тонких підборах, невеликий чорний клатч, діамантові сережки у вухах та яскравий манікюр.

Марк Джейкобс / © Getty Images
Марк Джейкобс / Фото: Getty Images

На цей захід модельєр прийшов зі своїм чоловіком Чарлі "Чаром" Дефранческо, з яким у стосунках від 2015 року, а у шлюбі від 2019-го.

Марк Джейкобс та Чарлі Дефранческо / © Associated Press
Марк Джейкобс та Чарлі Дефранческо / Фото: Associated Press

Читайте також:

Мода Осінь-2023: Хеллена Ровер про тренди взуття та сумок

Мода Осінь-2023: Хеллена Ровер про тренди взуття та сумок

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1014
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація