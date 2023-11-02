На підборах та у шкіряних штанях: стильний модельєр Марк Джейкобс під прицілом фотографів

Марк Джейкобс відвідав вручення премії Innovator Awards журналу WSJ, яке відбулося у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.

Марка помітили фотографи дорогою на захід. Відомий модельєр одягнув чорну водолазку, білий піджак із широкими плечима та шкіряні штани.

Образ Джейкобса доповнили лаковані ботильйони на тонких підборах, невеликий чорний клатч, діамантові сережки у вухах та яскравий манікюр.

Марк Джейкобс / Фото: Getty Images

На цей захід модельєр прийшов зі своїм чоловіком Чарлі "Чаром" Дефранческо, з яким у стосунках від 2015 року, а у шлюбі від 2019-го.

Марк Джейкобс та Чарлі Дефранческо / Фото: Associated Press

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