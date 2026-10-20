На підборах на біговій доріжці та у важкому жилеті: Жасмін Тукс показала, як готувалася до показу нижньої білизни

Жасмін Тукс / © Associated Press

Реклама

35-річна американська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Жасмін Тукс — показала, як готувалася до показу Victoria’s Secret Fashion Show 2026, який відбувся 18 жовтня в Лос-Анджелесі. Перед виходом на подіум знаменитість тренувалася ходити на високих підборах по біговій доріжці, а також використовувала спеціальний жилет з обважнювачами, щоб підготуватися до ваги сценічних крил.

У відео, опублікованому в Instagram, Жасмін з’явилася в чорному спортивному комплекті та туфлях на шпильках. На біговій доріжці вона відпрацьовувала ходу та рівновагу — навички, які особливо важливі для моделей під час дефіле.

Реклама

Крім того, Тукс тренувалася у жилеті з додатковою вагою. Таке навантаження допомагало їй підготуватися до виходу з крилами, які моделям доводиться нести на плечах під час показу. Ефектні аксесуари мають невагомий вид на подіумі, проте можуть бути досить важкими, тому така підготовка допомагає звикнути до навантаження та впевненіше рухатися.

Реклама

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

«Давайте, дівчата!» — підписала модель один із роликів, продемонструвавши свій настрій перед шоу.

На шоу Жасмін продемонструвала яскравий образ. Вона була в жовто-рожевому мереживному бюстгальтері, з мереживним парео з паєтками на стегнах, а за її спиною були величезні фіолетові крила з мішури.

Жасмін Тукс / © Associated Press

Нагадаємо, минулого року, під час Victoria’s Secret Fashion Show 2025, Жасмін Тукс виходила на подіум вагітною.

Новини партнерів