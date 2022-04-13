На підтримку України: Настя Каменських заспівала на благодійному концерті в Іспанії

Українські зірки беруть участь у заходах по всьому світі для збору коштів на користь України.

Настя Каменських розповіла у своєму Instagram, що виступила на іспанському каналі RTVE на благодійному концерті "Unidos por la paz: Ucrania en el corazón", у рамках якого було зібрано 1,3 млн євро.

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"Іспанія! Дякую за підтримку!

1.3 мільйони євро, зібрані протягом благодійного концерту “Unidos por la paz : Ucrania en el corazón” @rtve, підуть через три благодійні фонди на допомогу українцям!



Я дуже вдячна, що стала частиною цього концерту, разом з багатьма відомими іспанськими артистами, дякую моєму другу @funambulista за наш дует. Неймовірно щаслива була обійняти @jamalajaaa



І головне - що мала змогу розповісти про війну в Україні і звернутись до Іспанії та всього світу з проханням про допомогу.

Дуже важливо бачити, що нас чують і нас підтримують дедалі більше людей з усіх куточків планети. Не зупиняємось розповідати про війну в Україні та закликати весь сиіт допомагати нам. Вірю, що разом ми переможемо і над Україною знову буде мирне небо!" – написала Настя.

"Сподіваюсь, що цією піснею ми змогли торкнутись багатьох сердець, які тепер б’ються в унісон з серцями мільйонів українців. Ми на стороні любові і правди. А вони завжди перемагають", — додала співачка.

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