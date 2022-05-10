На підтримку ЗСУ: Анна Добриднєва заспівала для лучан та переселенців

Артистка виступає в межах благодійного туру містами України.
Анна Добриднєва виступила з благодійним концертом у Луцьку. Зібрані кошти підуть на підтримку українських військових.
Фото співачка опублікувала в Instagram.
"Благодійний марафон у Луцьку на підтримку Збройних Сил України. Дякую організаторам за можливість підбадьорити лучан і переселенців та фінансово допомогти українським військовим. "Команда А" продовжує благодійний тур. Слава Україні! Слава ЗСУ!" – написала артистка.
Нагадаємо, раніше Анна виступила перед українськими бійцями. Вона також привезла для захисників гуманітарну допомогу.
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