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На підтримку ЗСУ: Анна Добриднєва заспівала для лучан та переселенців

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На підтримку ЗСУ: Анна Добриднєва заспівала для лучан та переселенців

Анна Добриднєва

Артистка виступає в межах благодійного туру містами України.

Анна Добриднєва виступила з благодійним концертом у Луцьку. Зібрані кошти підуть на підтримку українських військових.

Анна Добриднєва / ©
Анна Добриднєва

Фото співачка опублікувала в Instagram.

© Instagram Анни Добриднєвої
Фото: Instagram Анни Добриднєвої
© Instagram Анни Добриднєвої
Фото: Instagram Анни Добриднєвої

"Благодійний марафон у Луцьку на підтримку Збройних Сил України. Дякую організаторам за можливість підбадьорити лучан і переселенців та фінансово допомогти українським військовим. "Команда А" продовжує благодійний тур. Слава Україні! Слава ЗСУ!" – написала артистка.

Анна Добриднєва / © Instagram Анни Добриднєвої
Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Нагадаємо, раніше Анна виступила перед українськими бійцями. Вона також привезла для захисників гуманітарну допомогу.

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