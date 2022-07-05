На підтримку ЗСУ і українців: Вєрка Сердючка виступить у Києві

На підтримку ЗСУ і українців: Вєрка Сердючка виступить у Києві

Verka Serduchka & Band дадуть благодійний концерт.

22 липня відбудеться благодійний концерт королеви гумору і пісень Verka Serduchka на головній сцені просто неба в Osocor Residence. Увесь прибуток із проданих квитків передадуть у благодійні фонди.

На гостей чекатиме нова інтерпретація відомої скандальної пісні Dancing Lasha tumbai, з якою Verka Serduchka перемогла на "Євробаченні" у 2007 році. Після повномасштабного вторгнення Андрій Данилко замінив слова приспіву, і тепер пісня має офіційну назву Dancing Russia goodbye.

Вперше ця версія прозвучала в Амстердамі, після виступу Verka Serduchka поділилася з журналістами: "Я ніколи не співала "Раша гудбай". Тільки "Лаша". Але тепер лише так і це ще м'яко кажучи".

Також звучатимуть інші відомі хіти, які стали вже народними.

Verka Serduchka & Band – це вибухова суміш гумору, запальних пісень та яскравого шоу. Андрій Данилко (Verka Serduchka) напочатку широкомасштабної війни висловив свою позицію щодо агресії Росії та нещодавно разом зі своєю командою підтримав українських військових, медиків і волонтерів виступом у київському метро.

Також Verka Serduchka & Band взяли участь у благодійному телемарафоні Embrace Ukraine в Амстердамі, на якому збиралися кошти на допомогу Україні.

До слова, із початку широкомасштабного вторгнення Osocor Residence бере активну участь у підтримці українців. Під час бомбардувань Києва надавав укриття всім, хто потребував захисту, згодом став гуманітарним хабом для допомоги жителям постраждалих регіонів України та майданчиком для благодійних концертів на підтримку ЗСУ. Команда резиденції за час своєї волонтерської діяльності, завдяки виступам артистів, передала благодійним фондам понад 600 000 грн.

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