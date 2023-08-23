На пікніку: Демі Роуз у кольоровому бікіні похизувалася пишними сідницями

Демі Роуз опублікувала в Instagram пікантне фото з пікніка на пляжі. Модель зазнімкована спиною до фотокамери.

Демі була одягнена у різнокольорове бікіні: помаранчевий ліф, який вона розв'язала, і плавки з принтом фруктів. Роуз похизувалася тонкою талією і пишними сексуальними сідницями.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Волосся красуня заплела у кіску і одягла бежеву панамку.

Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз у замалому бікіні з пітоновим принтом позувала у джакузі просто неба під час відпочинку у Каппадокії.

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