На піку слави: якою була Брітні Спірс у найуспішніші роки своєї кар'єри
Колишня поп-принцеса Брітні Спірс більше не планує займатися музикою та виступати на сцені.
Нещодавно стало відомо, що попдіва продала права на весь свій музичний каталог незалежному видавництву Primary Wave у межах угоди, вартість якої, за повідомленнями ЗМІ, становить близько 200 мільйонів доларів.
Угода була остаточно оформлена 30 грудня, але її деталі не розголошуються, як і точні фінансові умови угоди.
44-річна Спірс широко відома завдяки таким хітам, як "... Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again", "Toxic" і "Gimme More". Повідомляється, що угода охоплює права на записану музику та видавничі права, накопичені за більш ніж двадцятирічної кар'єри Брітні.
У січні 2024 року Спірс заявила, що не планує повертатися до музичної індустрії. Вона випустила книжку-мемуарів під назвою «Жінка в мені», в якій відверто розповіла про 13-річний досвід життя під батьківською опікою.
Брітні Спірс вважається однією з найбільш продаваних жінок-виконавиць, її світові продажі записів перевищують 150 мільйонів екземплярів. Від моменту свого дебюту 1999 року вона випустила дев'ять студійних альбомів.
Ми вирішили згадати Брітні на сцені у її найкращий період кар'єри та слави у Голлівуді.