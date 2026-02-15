На піку слави: якою була Брітні Спірс у найуспішніші роки своєї кар'єри

Брітні Спірс / © Associated Press

Нещодавно стало відомо, що попдіва продала права на весь свій музичний каталог незалежному видавництву Primary Wave у межах угоди, вартість якої, за повідомленнями ЗМІ, становить близько 200 мільйонів доларів.

Угода була остаточно оформлена 30 грудня, але її деталі не розголошуються, як і точні фінансові умови угоди.

Брітні Спірс / © Associated Press

44-річна Спірс широко відома завдяки таким хітам, як "... Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again", "Toxic" і "Gimme More". Повідомляється, що угода охоплює права на записану музику та видавничі права, накопичені за більш ніж двадцятирічної кар'єри Брітні.

У січні 2024 року Спірс заявила, що не планує повертатися до музичної індустрії. Вона випустила книжку-мемуарів під назвою «Жінка в мені», в якій відверто розповіла про 13-річний досвід життя під батьківською опікою.

Батько Брітні Джеймс та Брітні Спірс / © Associated Press

Брітні Спірс вважається однією з найбільш продаваних жінок-виконавиць, її світові продажі записів перевищують 150 мільйонів екземплярів. Від моменту свого дебюту 1999 року вона випустила дев'ять студійних альбомів.

Ми вирішили згадати Брітні на сцені у її найкращий період кар'єри та слави у Голлівуді.

Брітні Спірс MTV Video Music Awards, 2000 рік / © Getty Images

Брітні Спірс в Австралії, 2001 рік / © Associated Press

Брітні Спірс MTV Video Music Awards, 2001 рік / © Associated Press

Брітні Спірс Grammy Awards, 2002 рік / © Associated Press

Брітні Спірс у Японії, 2002 рік / © Associated Press

Брітні Спірс, Лос-Анджелес, 2002 рік / © Associated Press

Брітні Спірс та Мадонна MTV Video Music Awards, 2003 рік / © Associated Press