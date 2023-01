На платформах та з сірими губами: Ріта Ора у незвичайному образі на модному шоу Fendi

Британська співачка вирішила вчора на один день злітати до Парижа на Тиждень високої моди, щоб відвідати показ знаменитого Модного дому Fendi.

Ріта одяглася з ніг до голови в речі бренду. Це була блакитна сукня-пальто з сірим коміром, шовковими вставками та рукавами, оригінальності якій додавали вирізи на талії.

Лук співачки доповнювали лаковані чоботи на високих платформах, які поєднувалися із кольоровою сукнею. Під пахвою Ріта тримала великий сірий клатч, який перегукався також за кольором її помади, адже вона була у незвичайному сірому відтінку. Волосся зірка уклала у легкі "мокрі" хвилі і завершила лук сережками.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Після шоу вона вирушила назад до Лондона, адже 29 січня у неї відбулася прем'єра кліпу на пісню You Only Love Me, тому вранці вона пішла на радіо KISS, щоб розповісти про свою нову роботу.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

На інтерв'ю вона пішла у чорно-білій шкіряній сукні з блискавками, яку теж поєднувала з платформами.

