- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 267
- Час на прочитання
- 1 хв
На пляжі в червоному бікіні: модель Алессандра Амбросіо відпочиває на островах
Бразильська модель та екс«ангел» Victoria’s Secret зустрічала новий рік на островах.
Алессандра Амбросіо опублікувала серію барвистих фотографій, поставши на них у червоному бікіні.
Компанію у відпустці моделі склав її бойфренд Бак Палмер. Алессандра показала, як вони відпочивали на пляжі, плавали на дошках, тусувалися на концерті та насолоджувалися часом, проведеним на відпочинку.
«Дівчина з острова», — підписала знімки Амбросіо.
Нагадаємо, Алессандра не лише успішна модель, а й мама двох дітей: 17-річної доньки Ані та 13-річного сина Ноа. Їхній батько — колишній бойфренд моделі, бізнесмен Джеймі Мазур.