Шоу-бізнес
267
1 хв

На пляжі в червоному бікіні: модель Алессандра Амбросіо відпочиває на островах

Бразильська модель та екс«ангел» Victoria’s Secret зустрічала новий рік на островах.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо опублікувала серію барвистих фотографій, поставши на них у червоному бікіні.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Компанію у відпустці моделі склав її бойфренд Бак Палмер. Алессандра показала, як вони відпочивали на пляжі, плавали на дошках, тусувалися на концерті та насолоджувалися часом, проведеним на відпочинку.

Алессандра Амбросіо та її бойфренд Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та її бойфренд Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

«Дівчина з острова», — підписала знімки Амбросіо.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, Алессандра не лише успішна модель, а й мама двох дітей: 17-річної доньки Ані та 13-річного сина Ноа. Їхній батько — колишній бойфренд моделі, бізнесмен Джеймі Мазур.

