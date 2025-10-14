ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
120
1 хв

На пляжі в Дубаї: телезірка у бікіні похизувалася пружними сідницями

Глоя Феррі показала фоловерам у соцмережі архівні фото з відпочинку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Глоя Феррі

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Британська телезірка Глоя Феррі сумує за відпочинком в Об’єднаних Арабських Еміратах, в яких вона провела тиждень. Тож, щоб потішити себе приємними спогадами, вона поділилася з фоловерами в Instagram архівними гарячими знімками.

На пляжі у Дубаї зірка позувала у купальнику, який складався з білого ліфа, розшитого намистинами, та блакитних плавок. Глоя похизувалася на камеру пружними сідницями і великим татуюванням.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Пляжний лук вона доповнила солом’яним капелюхом із чорною стрічкою, сережками-кільцями і масивними браслетами. Волосся вона зібрала у низький пучок і зробила макіяж із довгими віями і бежевою помадою.

А ще Феррі продемонструвала свій пишний бюст у чорному купальнику.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, Глоя Феррі показала фото у білому купальнику із золотим кільцем на ліфі.

120
