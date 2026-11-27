Жизель Бундхен із чоловіком та сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Реклама

46-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен опублікувала в Instagram серію фотографій, на яких зазнімковані її чоловік Гоакім Валенте та всі троє дітей. На одному зі знімків вона позує на пляжі з молодшим сином, якого підкидає в повітря.

Жизель Бундхен із сином / © Жизель Бундхен/Instagram

На іншому фото Валенте тримає хлопчика за руку під час прогулянки біля океану під час заходу сонця.

Реклама

Гоакім Валенте з сином / © Жизель Бундхен/Instagram

У добірці є й ніжний кадр пари: модель цілує чоловіка в щоку й тримає їхнього спільного сина на руках.

Реклама

Жизель Бундхен із чоловіком та сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Особливу увагу привернули фотографії дітей. Старші син і донька Бундхен — 16-річний Бенджамін і 13-річна Вівіан — проводять час із молодшим братом. На одному з кадрів дівчинка обіймає малюка, а на іншому Бенджамін тримає його на руках.

Діти Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Діти Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Діти Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Також модель показала, як її молодший син годує кролика морквою, і поділилася знімками зі свого повсякденного життя — занять йогою та прогулянок на природі.

Син Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

«Кількість добра, яке ми відчуваємо в житті, залежить від нашої здатності помічати його. Вдячність є заразною, і чим більше ми цінуємо красу навколо, тим більше радості приносимо у своє життя та життя інших людей. Нехай у нас завжди буде привід для вдячності — не тільки сьогодні, а й кожного дня. З Днем подяки! Надсилаю всім багато любові», — написала Жизель.

Зазначимо, Бенджаміна та Вівіан модель народила під час шлюбу з колишнім чоловіком, американським футболістом Томом Бреді. Пара розлучилася у 2022 році після 13 років шлюбу. Молодший син з’явився у Бундхен та її нинішнього чоловіка Гоакіма Валенте в лютому 2025 року. Валенте — інструктор з джиу-джитсу. У грудні того ж року пара таємно одружилася.

Реклама

Нагадаємо, родина супермоделі Жизель Бундхен не схвалювала її шлюб із тренером з джиу-джитсу.

Новини партнерів