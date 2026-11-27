- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 132
- Час на прочитання
- 2 хв
На пляжі з чоловіком і трьома дітьми: Жизель Бундхен опублікувала рідкісні сімейні фото до Дня подяки
У четвертий четвер листопада у США традиційно відзначають День подяки, і зірки діляться в Мережі фотографіями з цього свята.
46-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен опублікувала в Instagram серію фотографій, на яких зазнімковані її чоловік Гоакім Валенте та всі троє дітей. На одному зі знімків вона позує на пляжі з молодшим сином, якого підкидає в повітря.
На іншому фото Валенте тримає хлопчика за руку під час прогулянки біля океану під час заходу сонця.
У добірці є й ніжний кадр пари: модель цілує чоловіка в щоку й тримає їхнього спільного сина на руках.
Особливу увагу привернули фотографії дітей. Старші син і донька Бундхен — 16-річний Бенджамін і 13-річна Вівіан — проводять час із молодшим братом. На одному з кадрів дівчинка обіймає малюка, а на іншому Бенджамін тримає його на руках.
Також модель показала, як її молодший син годує кролика морквою, і поділилася знімками зі свого повсякденного життя — занять йогою та прогулянок на природі.
«Кількість добра, яке ми відчуваємо в житті, залежить від нашої здатності помічати його. Вдячність є заразною, і чим більше ми цінуємо красу навколо, тим більше радості приносимо у своє життя та життя інших людей. Нехай у нас завжди буде привід для вдячності — не тільки сьогодні, а й кожного дня. З Днем подяки! Надсилаю всім багато любові», — написала Жизель.
Зазначимо, Бенджаміна та Вівіан модель народила під час шлюбу з колишнім чоловіком, американським футболістом Томом Бреді. Пара розлучилася у 2022 році після 13 років шлюбу. Молодший син з’явився у Бундхен та її нинішнього чоловіка Гоакіма Валенте в лютому 2025 року. Валенте — інструктор з джиу-джитсу. У грудні того ж року пара таємно одружилася.
Нагадаємо, родина супермоделі Жизель Бундхен не схвалювала її шлюб із тренером з джиу-джитсу.