На пляжі серед пальм: красива Жизель Бундхен позувала у купальнику

Топмодель знялася у рекламі бренду одягу для активного способу життя.
43-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен з'явилася в промокампанії бренду VAARA. Реклама знімалася на пляжі.
Зірка приміряла стильний купальник з білою окантовкою, який красиво підкреслив її підтягнуту фігуру, а також спортивний обтислий комплект для занять спортом і довгу в'язану сукню для відпочинку біля басейну.
Модель постала перед камерою фотографа практично без макіяжу, а її волосся природно майоріло за вітром.
Нагадаємо, раніше Жизель Бундхен відвідала виставку Watches and Wonders, яка відбулася у Швейцарії. На захід манекенниця приїхала у білому шатнному костюмі, що складався з короткого приталеного жакету та широких білих штанів зі стрілками.
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