На пляжі у Кенії: учасниця "Холостяка-10" у бікіні похизувалася стрункою фігурою

Аліна Ляшук показала нові світлини з відпочинку у східній Африці.

Учасниця 10-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Аліна Ляшук – показала світлини з відпочинку в Кенії. До східної Африки вона їздила разом з учасницями іншого сезону "Холостяка" – з Розалі Номбре, Джессікою Чегі та Дашою Ставничою.

Аліна продемонструвала струнку фігуру у золотистому бікіні. Позувала вона на пляжі.

Аліна Ляшук / Instagram Аліни Ляшук

"Ця країна дала відчути мені свободу. Таке відчуття, що час йде в зворотньому напрямку.

Люди тут живуть. Розумієте? Так, в них немає супер багато грошей і я б сказала, що живуть вони бідно. Але вони НЕ БІДНІ!Вони багаті! Бідні не ті, в кого мало, а ті, КОМУ МАЛО! Вони не намагаються довести сусіду чи іншим, що в них в житті вдалося щось краще, більше, вище, ширше. Вони не конкурують. Вони святкують життя, його смак. Вони усміхаються, навіть якщо ти відмовляєшся купити в них кокос за долар, вони все одно побажають вдалого дня і усміхнуться. Усміхнуться своєю широкою, білозубою усмішкою", - написала Ляшук під фото.

На іншому знімку Аліна потала в екстравагантному чорному купальнику та із заплетеними африканськими кісками. На обличчі у неї був відсутній макіяж.

Аліна Ляшук / Instagram Аліни Ляшук

"Троянда пустелі", - підписала світлину дівчина.

А інша учасниця "Холостяка" - Джессіка Чегі - продемонструвала фігуру та пружні сідниці у білому купальнику.

Читайте також: