На пляжі у Маямі: учасниця "Холостяка-12" у купальнику похизувалася ідеальною фігурою

Вікторія Варлей перебуває у чудовій фізичній формі.
Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – акторка Вікторія Варлей – показала в Instagram знімок із фотосесії на пляжі у Маямі.
Вікторія позувала у своєму улюбленому білому суцільному купальнику з чорними бретельками. Її фігура має стрункий, підтягнутий і сексуальний вигляд.
Акторка зробила гладкий пучок і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, а переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька у бікіні показала целюліт і розтяжки.
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