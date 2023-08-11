На пляжі у Маямі: учасниця "Холостяка-12" у купальнику похизувалася ідеальною фігурою

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – акторка Вікторія Варлей – показала в Instagram знімок із фотосесії на пляжі у Маямі.

Вікторія позувала у своєму улюбленому білому суцільному купальнику з чорними бретельками. Її фігура має стрункий, підтягнутий і сексуальний вигляд.

Вікторія Варлей/photo_milaaa

Акторка зробила гладкий пучок і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, а переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька у бікіні показала целюліт і розтяжки.

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