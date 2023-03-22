На пляжі в Маямі: німецька акторка в чорному купальнику-бандо продемонструвала струнку фігуру і татуювання

Папараці заскочили німецьку акторку і модель Софію Томаллу на пляжі в Маямі. Дівчина приймала сонячні ванни і купалася в океані.

На ній був чорний купальник-бандо, який чудово сидів на її стрункій фігурі.

Крім чудової форми, Софія також продемонструвала татуювання від плечей і до кистей рук.

Софія Томалла / Фото: Getty Images

Модель розпустила волосся, захистила очі від сонця за допомогою чорних окулярів, а шию прикрасила золотою підвіскою на довгому ланцюжку.

Томалла обожнює проводити час біля води, тому її сторінка в Instagram переповнена знімками на пляжі і біля басейну.

Нагадаємо, бразильсько-британська телеведуча Джессіка Алвес у короткій сукні зі стразами продемонструвала пишний бюст, який нещодавно збільшила.

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