На пляжі в Маямі: німецька акторка в чорному купальнику-бандо продемонструвала струнку фігуру і татуювання

Софія Томалла відпочила на узбережжі Атлантичного океану.
Папараці заскочили німецьку акторку і модель Софію Томаллу на пляжі в Маямі. Дівчина приймала сонячні ванни і купалася в океані.
На ній був чорний купальник-бандо, який чудово сидів на її стрункій фігурі.
Крім чудової форми, Софія також продемонструвала татуювання від плечей і до кистей рук.
Модель розпустила волосся, захистила очі від сонця за допомогою чорних окулярів, а шию прикрасила золотою підвіскою на довгому ланцюжку.
Томалла обожнює проводити час біля води, тому її сторінка в Instagram переповнена знімками на пляжі і біля басейну.
Нагадаємо, бразильсько-британська телеведуча Джессіка Алвес у короткій сукні зі стразами продемонструвала пишний бюст, який нещодавно збільшила.
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