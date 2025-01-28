На пляжі в Ріо-де-Жанейро: топмодель Емілі Ратаковскі у стрингах засвітила сідниці

33-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі вирушила на пляжний відпочинок у компанії подруг та майже чотирирічного сина Сільвестра. У своєму Instagram дівчина вже показала яскраві фото з одного з пляжів Ріо-де-Жанейро.

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

Вона позувала в строкатих стрингах спиною до камери, демонструючи крупним планом свої сідниці – Емілі любить такі пікантні ракурси та сміливі фото.

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

Схоже, Ратаковскі міняла купальники щодня на відпочинку, адже на фото вона знята у бежевому бікіні, білому роздільному купальнику з принтом у вигляді вишень, а також у бікіні у кольорах прапора Бразилії.

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

Зробила модель та фото біля головної пам'ятки Ріо-де-Жанейро – статуї Христа Спасителя.

instagram.com/emrata

Раніше, нагадаємо, Емілі Ратаковскі в прозорій білизні похизувалася пишним бюстом. Модель позувала на ліжку у червоному прозорому комплекті білизни із колекції бренду Intimissimi, присвяченій Дню святого Валентина.

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