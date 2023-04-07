На пляжі з чоловіком та доньками: Ромі Стрідж показала, як відпочивала в Абу-Дабі

27-річна нідерландська модель та екс"ангел" Victoria's Secret Ромі Стрідж показала в блогу в Instagram фотографії з відпустки.

Ромі разом із чоловіком Лоренсом ван Ліувеном та двома дочками провела відпустку в Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів.

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27-річна модель показала, як вони всі разом насолоджувалися відпочинком біля басейну, їли морозиво та їздили до торгового центру.

Також зірка опублікувала пляжні фото, де зображена в сорочці та в коротких шортах та капелюсі. За руку вона тримає старшу дочку Мінт, якій три роки, а чоловік моделі Лоренс тримає на руках молодшу Джун. Сестри одягнені в однакові сукні.

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Раніше Ромі показувала, як вони з чоловіком та доньками влаштували сімейну фотосесію у family look.

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