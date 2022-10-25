На пляжі з морозивом: зірку серіалу "Дивні дива" помітили на зніманнях нового проєкту

Дуже швидко ця акторка перетворилася на перспективну зірку Голлівуду, і вже наступного року на нас чекає новий фільм із нею.

18-річна акторка Міллі Боббі Браун, яка прославилася роллю Одинадцятої в серіалі "Дивні дива", потрапила під приціл папараці під час роботи над новим проєктом, який отримав назву The Electric State ("Електричний штат"). Начебто це буде фільм, а знімання проходять в Атланті.

Міллі Боббі Браун / Фото: Getty Images

На фото молода акторка була в футболці, шортах та з дуже об'ємною зачіскою на пляжі. У руці Міллі Боббі тримала шоколадне морозиво. Також на дівчині були рожеві ляпанці, шпильки у волоссі та рожевий манікюр.

Поки що про фільм відомо мало, але за сюжетом Міллі грає дівчину-підлітка, яка подорожує американським Заходом із милим роботом у пошуках свого молодшого брата.

Міллі Боббі Браун / Фото: Getty Images

Також у цій картині з'явиться Кріс Пратт, відоміший за головною роллю у "Вартових Галактики". Якою точно буде назва фільму після постпродакшну, поки що також невідомо.

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