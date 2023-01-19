На побаченні з Кріштіану: Джорджина Родрігес показала романтичні кадри з відпустки

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду влаштували собі романтичний обід. Але мати дітей спортсмена не втрималася та показала фото своїм підписникам.

28-річна Джорджина запостила кілька знімків у Instagram та показала, як сидить за столиком у ресторані з дуже цікавим інтер'єром. Родрігес нюхає квітку сидячи на стільці, одягнена в коротке вбрання і взута в білі туфлі на високих підборах.

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"Вечеря з любов'ю", - підписала модель знімки, мабуть, маючи на увазі, що вечеряє вона з любов'ю свого життя та батьком своїх дітей – Кріштіану Роналду.

У галереї Джорджина показала знімок із футболістом, який сидить поруч і цілує свою кохану в щоку.

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Перебувають вони з дітьми зараз у Саудівській Аравії. У блогу Джорджина також публікувала фото та показувала знімки з Riyadh Winter Wonderland – парку атракціонів, де вони з КріРо провели день із дітьми.

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