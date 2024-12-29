На побачення з бойфрендом: Тейлор Свіфт в ефектній мінісукні заскочили в Нью-Йорку

Тейлор Свіфт та її бойфренд Тревіс Келсі були зазнімковані папараці вечора в Нью-Йорку. Пару сфотографували під час прогулянки.

35-річні Тейлор та Тревіс сходили повечеряти до ресторану Chez Margaux. Свіфт одягла цього вечора мініатюрну чорну сукню, яка поєднувалася з довгим пальто та чорними босоніжками від Christian Louboutin.

Співачка розпустила своє русяве волосся і зробила гарне укладання локонами, у неї на повіках були чорні стрілки, а на губах її улюблена червона помада. У вухах у співачки були сережки-вісячки.

Її коханий був у червоній куртці з деніму, білій футболці та широких червоних джинсах та чорних черевиках Louis Vuitton. Пара мала щасливий вигляд та усміхалася.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / Фото: Getty Images

А декількома днями раніше Тейлор бачили біля стадіону перед грою в американський футбол у Канзас-Сіті. Там відбулася гра між командами "Канзас-Сіті Чіфс" та "Г'юстон Тексанс" і на поле знову вийшов її бойфренд Тревіс Келсі.

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