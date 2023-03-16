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На подіумі: Наомі Кемпбелл у чорній сукні з глибоким вирізом блиснула грудьми

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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411
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На подіумі: Наомі Кемпбелл у чорній сукні з глибоким вирізом блиснула грудьми

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

52-річна модель продефілювала на фешншоу бренду Boss.

Наомі Кемпбелл взяла участь у показі колекції бренду Boss сезону весна-літо 2023, який відбувся у Herald Plaza у Маямі.

Модель продефілювала у пікантному образі. На ній була чорна довга сукня, яка нагадувала жакет. Вона мала американську пройму, глибокий виріз і високий розріз. Лук Наомі доповнила чорними лакованими туфлями.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

В профіль Кемпбелл блиснула частиною грудей, які визирали збоку з-під сукні.

Наомі Кемпбелл / © Associated Press
Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила ідеально рівним укладанням і вечірнім макіяжем.

Нагадаємо, на післяоскарівській вечірці Vanity Fair у Беверлі-Гіллз Кемпбелл з'явилася у кремовій сукні по фігурі від Schiaparelli. Вбрання складалося із невеликих плиточок, які нагадували луску. На грудях у неї був бюстгальтер із мушель і прикрас-кілець, які прикріплялися до імітованих сосків. У такому образі Наомі була схожа на русалку.

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Дата публікації
Перегляди
411
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