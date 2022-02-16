На подіумі та у звичайному житті: Джіджі Хадід сфотографували після показу Michael Kors

На подіумі та у звичайному житті: Джіджі Хадід сфотографували після показу Michael Kors

Натхненням для колекції стало життям нічного Нью-Йорка.

Американський бренд Michael Kors представив свою нову колекцію сезону осінь-зима 2022 у Нью-Йорку. Участь у показі взяли знамениті моделі, серед яких були сестри Хадід, Емілі Ратаковскі та Ірина Шейк.

Джіджі, наприклад, на подіумі під час показу продемонструвала довгу чорну сукню розшиту паєтками, яку прикрашали асиметричне декольте та високий розріз. Доповнили цей образ босоніжки та макіяж у сірих відтінках.

Джіджі Хадід / Getty Images

Після шоу 26-річну модель заскочили папараці, коли вона прямувала до свого автомобіля. Джіджі була в білих широких штанях, сонцезахисних окулярах Dior, коричневій короткій куртці, укороченому синьому топі та коричневих черевиках.

Джіджі Хадід / Getty Images

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