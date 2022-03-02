На показі Dior модні інфлюенсери з'явилися у кольорах українського прапора

Показ колекції осінь-зима проходив у саду Тюїльрі.

Поки в Україні війна і гинуть безневинні люди через агресію Росії, у Франції продовжується життя. У Парижі в понеділок, 28 лютого, стартував Тиждень моди, і традиційно цю подію відвідали не лише найвідоміші моделі, а й модні блогери, інфлюенсери та дизайнери.

Про те, що в самому серці Європи йде кривава війна, практично ніхто з селебреті не згадав, але відзначилася пара, яка прийшла на показ бренду Dior в одязі у блакитних та жовтих кольорах.

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Дівчина була одягнена у сукню у кольорах українського прапора, блакитні туфлі та тримала в руках блакитну сумку Dior, а її супутник одягнув футболку зі знаком "пацифік", виконаним також у блакитних та жовтих кольорах.

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