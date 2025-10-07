На показі Maison Margiela моделі вийшли на подіум із капами в роті: що це означало

Показ Maison Margiela / © Getty Images

Креативний директор Maison Margiela Гленн Мартенс представив свою дебютну колекцію для бренду на сезон весна-літо 2026 року. Шоу відбулося в межах Тижня моди в Парижі, а аксесуари, які всі моделі демонстрували під час дефіле, викликали здивування і шок.

Показ Maison Margiela / © Getty Images

Річ у тім, що роти моделей були зафіксовані капами у формі фірмового логотипу бренду з чотирьох стібків. Металеві частини кап тримали губи кожного учасника дефіле.

Показ Maison Margiela / © Getty Images

Показ Maison Margiela / © Getty Images

Чотири стібки на бирці Maison Margiela від самого початку не замислювалися як логотип. Коли бренд запустився 1988 року, бирка залишалася порожньою і кріпилася чотирма білими нитками, щоб покупець міг повністю зняти її — зберігши анонімність речі.

На фото нижче показані ті самі чотири стібки ниток, які тримають етикетку. Саме їх дизайнер зобразив за допомогою кап.

Футболка Maison Margiela

Ідея з капами сподобалася не всім і багато хто, зокрема навіть шанувальники бренду, визнали її спірною. Проте своє завдання вона виконала — бренд, показ і нова колекція на слуху.