Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

На показі Maison Margiela моделі вийшли на подіум із капами в роті: що це означало

Іноді здається, що придумати щось таке, чого ми ще не бачили на подібних заходах, складно, але черговий дизайнер знову зміг шокувати.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Показ Maison Margiela

Показ Maison Margiela / © Getty Images

Креативний директор Maison Margiela Гленн Мартенс представив свою дебютну колекцію для бренду на сезон весна-літо 2026 року. Шоу відбулося в межах Тижня моди в Парижі, а аксесуари, які всі моделі демонстрували під час дефіле, викликали здивування і шок.

Показ Maison Margiela / © Getty Images

Показ Maison Margiela / © Getty Images

Річ у тім, що роти моделей були зафіксовані капами у формі фірмового логотипу бренду з чотирьох стібків. Металеві частини кап тримали губи кожного учасника дефіле.

Показ Maison Margiela / © Getty Images

Показ Maison Margiela / © Getty Images

Показ Maison Margiela / © Getty Images

Показ Maison Margiela / © Getty Images

Чотири стібки на бирці Maison Margiela від самого початку не замислювалися як логотип. Коли бренд запустився 1988 року, бирка залишалася порожньою і кріпилася чотирма білими нитками, щоб покупець міг повністю зняти її — зберігши анонімність речі.

На фото нижче показані ті самі чотири стібки ниток, які тримають етикетку. Саме їх дизайнер зобразив за допомогою кап.

Футболка Maison Margiela

Футболка Maison Margiela

Ідея з капами сподобалася не всім і багато хто, зокрема навіть шанувальники бренду, визнали її спірною. Проте своє завдання вона виконала — бренд, показ і нова колекція на слуху.

Дата публікації
Кількість переглядів
214
