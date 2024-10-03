На показі у Парижі: Барбара Палвін позувала у сірому светрі і плісованій мініспідниці

30-річна угорська топмодель мала стильний вигляд на фешнівенті.
Барбара Палвін відвідала показ колекції весна/літо 2025 бренду Miu Miu, який відбувся у межах Паризького тижня моди.
Модель з'явилася там у сірому светрі з білими вставками на вирізі та сірій плісованій мініспідниці.
Вбрання вона скомбінувала з високими шкіряними чоботами з ремінцями і на високій підошві, а також чорною шкіряною сумкою.
Палвін розпустила волосся і зробила макіяж із помадою шоколадного відтінку.
Нагадаємо, Барбара Палвін на шоу Stella McCartney у Парижі постала у білому кроптопі та джинсовій мініспідниці з накладними кишенями, а поверх топу накинула білу об'ємну сорочку.
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