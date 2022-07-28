На порозі 60-річчя: Демі Мур показала розкішну фігуру в купальнику

11 листопада акторка Демі Мур відсвяткує 60-річний ювілей. Знаменитість вже готується до цього дня і каже, що зараз почувається більш живою та справжньою, ніж будь-коли раніше.

Демі чудово усвідомлює, який вигляд має і без сорому позує в білому купальнику в басейні, публікуючи знімки в Instagram.

На фотографіях 59-річна зірка позує в білому купальнику Tropez з глибоким V-подібним вирізом і відкритою спиною, вартістю 145 доларів. Це купальник із колекції бренду Andie спільно з яким Мур створила капсулу під назвою Demi Moore x Andie.

У підписі під трьома фотографіями Мур повідомила підписникам, що охолоджується у спекотний день.

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Також Демі рекламувала інші купальники з цієї колекції.

"Вам виповнилося 59, і ви вже думаєте: "Ну, мені скоро буде 60". Коли я думаю про свою 60-річну бабусю, мені здається, що вона вже змирилася зі старістю. Але багато в чому я почуваюся більш живою та справжньою, ніж будь-коли", — поділилася акторка думками про своє майбутнє 60-річчя, пише Daily Mail.

А також розповіла, що перебуває у чудовій формі завдяки постійним тренуванням та правильному харчуванню.

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Багато зірок зараз діляться фотографіями у купальниках, адже на вулиці літо. Днями 57-річна британська акторка Елізабет Герлі похизувалася спокусливим декольте.

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