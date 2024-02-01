На прем'єрі фільму "Арґайл": українська модель у майці в рубчик продемонструвала 17 розмір грудей

У Києві відбувся показ шпигунської комедії від режисера Меттью Вона.

Українська модель plus-size з 17-м розміром грудей – Міла Кузнєцова – відвідала прем’єрний показ шпигунської комедії "Арґайл", який відбувся у кінотеатрі "Оскар".

На заході дівчина з'явилася у смугастій сорочці, майці в рубчик, рваних джинсах і білих кросівках на платформі. Талію вона підкреслила чорним поясом. Та головним акцентом у її луку було пишне і сексуальне декольте.

Міла Кузнєцова

Міла зробила макіяж із чорними стрілками і стильну зачіску з розпущеним волоссям та невеликим пучком на маківці.

На прем'єру модель прийшла у компанії української блогерки і власниці найбільших вилиць у світі – Анастасії Покрещук. Знаменитість позувала у синій вкороченій шкірянці, білих обтислих штанях і туфлях кольору металік на шпильках.

Анастасія Покрещук і Міла Кузнєцова

Нагадаємо, на прем'єру також завітали Ілона Гвоздьова та Амадор Лопес.

Про фільм:

Відома авторка шпигунських бестселерів Еллі Конвей любить проводити час вдома за комп’ютером разом зі своїм домашнім улюбленцем – котом Алфі. Але все змінюється, коли сюжети вигаданих творів Конвей, головний герой в яких – секретний агент Арґайл і його місія з розкриття глобального шпигунського синдикату, починають відображати таємні дії реальної шпигунської організації. На письменницю чекають небезпечні пригоди.

Від сьогодні фільм "Арґайл" в українському прокаті.

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