На прем'єрі фільму "Крик": Кортні Кокс у чорному міні, її донька – у червоній сукні і з обдертим манікюром

58-річна акторка прийшла на прем'єру фільму жахів, у якому зіграла одну з головних ролей.

У Нью-Йорку відбулася прем'єра шостої частини культової горор-франшизи "Крик". Захід відвідала одна з виконавиць головної ролі – Кортні Кокс. Акторка прийшла у компанії своєї 18-річної доньки Коко Аркетт.

Коко Аркетт і Кортні Кокс / Фото: Associated Press

Корті обрала для свого виходу образ total black. На ній був жакет із атласними лацканами, мінісукня, щільні колготи і шкіряні слінгбеки н ашпильках. На плечі у неї висіла чорна сумочка на золотистому ланцюжку.

Кортні Кокс / Фото: Associated Press

Кортні Кокс / Фото: Associated Press

Кокс зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, у вухах у неї були сережки-кільця, а на шиї – ланцюжки.

Кортні Кокс / Фото: Associated Press

На Коко була червона сукня міді на бретельках, яку вона поєднала з чорними босоніжками на високій платформі і підборах.

Кортні Кокс / Фото: Associated Press

Дівчина розпустила волосся, намалювала на повіках чорні стрілки і рясно нафарбувала вії. А от своєму манікюру Коко не встигла або забула приділити увагу – він у неї був неохайний, синій лак був наполовину нігтя обдертий.

Кортні Кокс / Фото: Associated Press

Кортні також сфотографувалася і з іншими акторами, які зіграли з нею у фільмі жахів.

Кортні Кокс / Фото: Associated Press

Кортні Кокс / Фото: Associated Press

Про фільм:

У центрі сюжету - четверо героїв, яким вдалося вижити після моторошного полювання маніяка в масці. Вони покидають криваве містечко Вудсборо і розпочинають нове життя у Нью-Йорку. Та на них знову починає полювання вбивця у масці привида. Чи вдасться їм врятуватися?

Читайте також: