На прем'єрі фільму "Місія неможлива" з Томом Крузом: Вітвіцька в пудровій сукні, Добриднєва – у стильних окулярах

Днями в кінотеатрі "Планета Кіно", у РЦ "Блокбастер", відбувся допрем’єрний показ культової франшизи "Місія неможлива" з Томом Крузом у головній ролі. Першими подивитися фільм прийшли Соломія Вітвіцька та Анна Добриднєва.

Соломія обрала для івенту сукню міді пудрового кольору з поясом на талії.

Соломія Вітвіцька

Свій аутфіт ведуча доповнила акуратним укладанням, макіяжем із червоною помадою і срібними сережками-люстрами з перлами. В руці вона тримала чорну круглу сумочку з патріотичною – синьо-жовтою – аплікацією у вигляді пташки і з синьо-жовтою ручкою.

Соломія Вітвіцька

Анна постала перед фотокамерами в чорній футболці-сукні, стильних окулярах в оправі кольору металік і з помадою кольору курної троянди.

Анна Добриднєва

Анна Добриднєва

Анна Добриднєва

Про фільм

Том Круз повертається в ролі іменитого агента. Цього разу на Ітана Ганта та його команду чекає найнебезпечніша місія за всю кар’єру – знайти і знешкодити небезпечну зброю, яка загрожує безпеці людства, перш ніж вона потрапить до чужих рук. Щоб зупинити могутнього ворога, Ітанові доведеться ризикнути всім, аби здійснити місію.

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