На прем'єрі фільму про черепашок-ніндзя: українська модель у квітковій сукні похизувалася 17 розміром грудей

Міла Кузнєцова прийшла на захід у романтичній сукні з пікантним акцентом.

Українська модель plus-size з 17-м розміром грудей – Міла Кузнєцова – відвідала прем’єрний показ анімаційного фільму "Підлітки-мутанти черепашки-ніндзя: Погром мутантів", який відбувся у кінотеатрі "Оскар", ТРЦ Gulliver.

На заході вона з'явилася в асиметричній чорній сукні з яскравим квітковим принтом і глибоким декольте, яке чудово підкреслило її пишний і сексуальний бюст. Талію вона підкреслила червоним тонким ремінцем.

Міла Кузнєцова

Свій образ Міла доповнила бежевими босоніжками на невеликій платформі і чорною сумкою. Модель зробила зачіску з плетінням і макіяж із чорними стрілками.

Міла Кузнєцова з друзями

Нагадаємо, прем'єру також відвідала Анна Саліванчук, яка позувала у квітковій сукні з рюшами на рукавах, сексуальним декольте і високим розрізом.

Про фільм:

Легендарні черепашки-ніндзя, улюбленці мільйонів, повертаються на великі екрани в новій анімаційній пригоді. Довгий час брати-черепахи ховалися від світу в каналізації Нью-Йорка. Вони вирішують піднятися нагору, де зіткнуться з армією мутантів. Перед черепашками-ніндзя постане місія – врятувати місто від зла. Разом із новою подругою Ейпріл О’Ніл безстрашні супергерої зроблять усе, щоб зупинити ворога.

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