На прем'єрі фільму з Робертом Паттінсоном: Антоніна Хижняк в обтислій сукні продемонструвала струнку фігуру

У Києві, у кінотеатрі "Планета Кіно" (ТРЦ Рівер Молл), відбулася премʼєра науково-фантастичного фільму з елементами гумору "Мікі 17" із Робертом Паттінсоном у головній ролі.

Захід відвідала акторка Антоніна Хижняк, яка продемонструвала струнку фігуру в обтислій чорній сукні в рубчик. На ній також були чорні рукави, які знімаються. Лук зірка завершила чорним взуттям на грубій підошві.

Антоніна Хижняк/Фото Кирило Авраменко

Антоніна Хижняк/Фото Кирило Авраменко

На прем'єру також завітали режисер Павло Остріков, режисерка й акторка дубляжу Катерина Брайковська, кінооглядачка Інна Гордєєва та інші.

Катерина Брайковська і Антоніна Хижняк/Фото Кирило Авраменко

Про фільм:

Це історія про нетипового героя Мікі Барнса (Роберт Паттінсон), який опинився в неординарних обставинах. Він працює на роботі, де від нього вимагають цілковитої відданості… аж до смерті. Усе заради того, щоб забезпечити собі життя.

Акторський склад стрічки "Мікі 17": Роберт Паттінсон ("Бетмен"), Наомі Акі ("Кліпни двічі"), Марк Руффало ("Бідолашні створіння"), Стівен Ян (серіал "Сварка"), Тоні Коллетт ("Шосте відчуття") та інші.

Режисер стрічки Пон Джун Хо увійшов в історію кінематографу, отримавши 4 премії "Оскар" за фільм "Паразити".

Фільм "Мікі 17" від 6 березня в українському прокаті.

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