На прем'єрі фільму з Робертом Паттінсоном: Антоніна Хижняк в обтислій сукні продемонструвала струнку фігуру

Акторка прийшла подивитися нову історію від південнокорейського режисера фільму "Паразити" Пона Джун Хо.
У Києві, у кінотеатрі "Планета Кіно" (ТРЦ Рівер Молл), відбулася премʼєра науково-фантастичного фільму з елементами гумору "Мікі 17" із Робертом Паттінсоном у головній ролі.
Захід відвідала акторка Антоніна Хижняк, яка продемонструвала струнку фігуру в обтислій чорній сукні в рубчик. На ній також були чорні рукави, які знімаються. Лук зірка завершила чорним взуттям на грубій підошві.
На прем'єру також завітали режисер Павло Остріков, режисерка й акторка дубляжу Катерина Брайковська, кінооглядачка Інна Гордєєва та інші.
Про фільм:
Це історія про нетипового героя Мікі Барнса (Роберт Паттінсон), який опинився в неординарних обставинах. Він працює на роботі, де від нього вимагають цілковитої відданості… аж до смерті. Усе заради того, щоб забезпечити собі життя.
Акторський склад стрічки "Мікі 17": Роберт Паттінсон ("Бетмен"), Наомі Акі ("Кліпни двічі"), Марк Руффало ("Бідолашні створіння"), Стівен Ян (серіал "Сварка"), Тоні Коллетт ("Шосте відчуття") та інші.
Режисер стрічки Пон Джун Хо увійшов в історію кінематографу, отримавши 4 премії "Оскар" за фільм "Паразити".
Фільм "Мікі 17" від 6 березня в українському прокаті.
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