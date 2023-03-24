На прем'єрі серіалу: родина Шварценеггера майже повним складом відвідала захід

На жаль, сам Арнольд до них не приєднався.

У четвер, 23 березня, у Лос-Анджелесі відбулася презентація серіалу Netflix "Нестабільний", головні ролі в якому зіграли батько та син — Роб Лоу та Джон Овен Лоу.

Прем'єра серіалу відбудеться на Netflix 30 березня, а поки що першу серію комедії переглянули зіркові гості заходу, серед яких була родина Арнольда Шварценеггера.

Зокрема на захід прийшли колишня дружина актора Марія Шрайвер та двоє з чотирьох їхніх дітей – син Патрік, а також дочка Кетрін із чоловіком Крісом Праттом. Самого "залізного Арні" на прем'єрі не було.

Марія Шрайвер, Патрік Шварценеггер, Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт / Фото: Getty Images

Щодо самого серіалу, то він розповість про сором'язливого хлопця, який починає працювати в компанії свого ексцентричного батька.

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