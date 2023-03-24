На прем'єрі серіалу: родина Шварценеггера майже повним складом відвідала захід

На жаль, сам Арнольд до них не приєднався.
У четвер, 23 березня, у Лос-Анджелесі відбулася презентація серіалу Netflix "Нестабільний", головні ролі в якому зіграли батько та син — Роб Лоу та Джон Овен Лоу.
Прем'єра серіалу відбудеться на Netflix 30 березня, а поки що першу серію комедії переглянули зіркові гості заходу, серед яких була родина Арнольда Шварценеггера.
Зокрема на захід прийшли колишня дружина актора Марія Шрайвер та двоє з чотирьох їхніх дітей – син Патрік, а також дочка Кетрін із чоловіком Крісом Праттом. Самого "залізного Арні" на прем'єрі не було.
Щодо самого серіалу, то він розповість про сором'язливого хлопця, який починає працювати в компанії свого ексцентричного батька.
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