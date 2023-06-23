На прем'єрі шпигунського екшена: Ванесса Кірбі підкреслила струнку фігуру елегантною сукнею

35-річна акторка у гарному вечірньому аутфіті сяяла на червоній доріжці прем'єри.
У Лондоні відбувся прем'єрний показ шпигунського екшена "Місія неможлива: Розплата. Частина перша". На червоній доріжці заходу з'явилася Ванесса Кірбі, яка зіграла у фільмі.
Акторка постала в елегантній обтислій сукні максі з бюстгальтером, який був частиною вбрання. Сукня чудово підкреслила її струнку фігуру.
Ванесса зробила голлівудське укладання з боковим проділом і ніжний макіяж із чорними стрілками. У вухах у неї були діамантові сережки з чорним краплевидним камінням.
Кірбі позувала також зі своїми колегами по фільму.
Нагадаємо, на прем'єрний показ шпигунського екшена прийшла також Пом Клементьєфф, яка одягла асиметричну чорну сукню від Prada. Вбрання спереду було коротким, а ззаду мало шлейф, бант на сідницях і оголену спину аж до куприка.
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