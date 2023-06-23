На прем'єрі шпигунського екшена: Ванесса Кірбі підкреслила струнку фігуру елегантною сукнею

35-річна акторка у гарному вечірньому аутфіті сяяла на червоній доріжці прем'єри.

У Лондоні відбувся прем'єрний показ шпигунського екшена "Місія неможлива: Розплата. Частина перша". На червоній доріжці заходу з'явилася Ванесса Кірбі, яка зіграла у фільмі.

Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Акторка постала в елегантній обтислій сукні максі з бюстгальтером, який був частиною вбрання. Сукня чудово підкреслила її струнку фігуру.

Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Ванесса зробила голлівудське укладання з боковим проділом і ніжний макіяж із чорними стрілками. У вухах у неї були діамантові сережки з чорним краплевидним камінням.

Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Кірбі позувала також зі своїми колегами по фільму.

Ванесса Кірбі з колегами / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на прем'єрний показ шпигунського екшена прийшла також Пом Клементьєфф, яка одягла асиметричну чорну сукню від Prada. Вбрання спереду було коротким, а ззаду мало шлейф, бант на сідницях і оголену спину аж до куприка.

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