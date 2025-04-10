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- Шоу-бізнес
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На прем'єрі нового сезону серіалу "Чорне дзеркало": Емма Коррін вийшла до фотографів у Лондоні
Акторка зіграла в одному з епізодів цього відомого серіалу.
У Лондоні 9 квітня відбувся спеціальний показ серіалу «Чорне дзеркало». Це вже культовий проєкт Netflix, який досліджує технології та їх побічні ефекти. В одному з епізодів нового сьомого сезону знялася акторка Емма Коррін, яку багато хто знає про роль молодої принцеси Діани в «Короні».
Зірка прийшла на прем'єру в луку від бренду Moschino, який був представлений у колекції осінь-зима 2025. Її вбрання включало широкі чорні штани, легкий джемпер та білу бавовняну блузку з оригінальним коміром у вигляді банта.
Макіяжу на її обличчі практично не було, а з прикрас Емма обрала лише лаконічні сережки. Колір волосся акторка також змінила і пофарбувалася в темний відтінок.
Виходить новий сезон «Чорного дзеркала» 10 квітня і складатиметься із шести епізодів. Серіал є антологією, тому серії між собою не пов'язані.