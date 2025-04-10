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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

На прем'єрі нового сезону серіалу "Чорне дзеркало": Емма Коррін вийшла до фотографів у Лондоні

Акторка зіграла в одному з епізодів цього відомого серіалу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Емма Корін

Емма Корін / © Associated Press

У Лондоні 9 квітня відбувся спеціальний показ серіалу «Чорне дзеркало». Це вже культовий проєкт Netflix, який досліджує технології та їх побічні ефекти. В одному з епізодів нового сьомого сезону знялася акторка Емма Коррін, яку багато хто знає про роль молодої принцеси Діани в «Короні».

Зірка прийшла на прем'єру в луку від бренду Moschino, який був представлений у колекції осінь-зима 2025. Її вбрання включало широкі чорні штани, легкий джемпер та білу бавовняну блузку з оригінальним коміром у вигляді банта.

Емма Корін / © Associated Press

Емма Корін / © Associated Press

Макіяжу на її обличчі практично не було, а з прикрас Емма обрала лише лаконічні сережки. Колір волосся акторка також змінила і пофарбувалася в темний відтінок.

Емма Корін / © Associated Press

Емма Корін / © Associated Press

Виходить новий сезон «Чорного дзеркала» 10 квітня і складатиметься із шести епізодів. Серіал є антологією, тому серії між собою не пов'язані.

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
98
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