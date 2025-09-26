На прем’єрі нового трилера: Ханна Веддінгем підкреслила фігуру сукнею з деніму

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Реклама

Акторка Ханна Веддінгем, яка нещодавно відсвяткувала своє 50-річчя, завітала на прем’єру нового трилера в Лондоні. Разом з Кірою Найтлі вона зіграла у фільмі «Дівчина з каюти № 10», який є екранізацією популярного однойменного роману письменниці Рут Вейр.

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Акторка з’явилася на фотоколі в темно-синій сукні-футлярі з деніму від бреди Huishan Zhang. Її вбрання мало широкі бретельки та глибоке фігурне декольте. Сукня обтискала і підкреслювала фігуру, але була в ній і невелика нотка гламуру — декоровані чорним бісером кишені.

Веддінгем доповнила лук класичними чорними туфлями-човниками і золотими прикрасами. Також вона зробила нову зачіску й укладання.

Реклама

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Багато українців полюбили Ханну після її появи як ведучої на пісенному міжнародному конкурсі «Євробачення-2023». Вона та українська ведуча Юлія Саніна були чудовим творчим тандемом і гарно впоралися з роботою. Особливо всі були в захваті, коли Ханна і Юлія з’явилися на сцені в синьому і жовтому образах, які символізували прапор України.

Юлія Саніна та Ханна Веддінгем / © Getty Images

Також Ханна Веддінгем відома за ролями в серіалах «Гра престолів» і «Тед Лассо».